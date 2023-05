Van Basten komt met opmerkelijk transferadvies aan Timber: 'Als je nog niet met je meisje samenwoont, dan...'

Jurriën Timber schoof maandagavond aan bij voetbalbalpraatprogramma Rondo. De analisten konden er vanzelfsprekend niet omheen om het te hebben over de toekomst van de Ajax-verdediger. Het is namelijk niet ondenkbaar dat Timber aan het einde van dit seizoen vertrekt bij de Amsterdammers. Marco van Basten heeft in ieder geval een gratis advies voor de verdediger bij het maken van de juiste keuze.

“Je moet niet naar een club waar je ‘mee mag doen’, maar naar een club waar jij ook bepalend bent. Dat ben je nu bij Ajax”, begint de oud-spits van onder meer AC Milan en Ajax. “Die zekerheid moet je jezelf geven”, gaat Van Basten verder, die vervolgens ook nog een ander belangrijk advies heeft voor Timber. “Je moet privé ook stabiel zijn. Als jij nog niet met je meissie samenwoont, en je gaat daar (buitenlandse club, red.) in je eentje heen, zou ik dat absoluut afraden”, zegt hij.

“Goed advies”, reageert Timber vervolgens met een grijns op het gezicht, waarna Van Basten verder gaat met zijn betoog. “Je bent nu 21 en speelt drie jaar bij Ajax. Ik denk dat het echt belangrijk is om bij Ajax een basis te leggen, om daarna ook goed naar het buitenland kunt gaan. Niet dat je daar dadelijk reservespeler wordt”, zegt de oud-Ajacied.

Matthijs de Ligt

“Je ziet hoe moeilijk het is om het allemaal in je eentje te doen, want jij stond tussen andere verdedigers die niet zo goed waren, en je had een heel ander jaar dan vorig seizoen. Vorig jaar was je echt heel goed, maar dit jaar heb je een hoop problemen gehad”, gaat Van Basten verder. Mede-tafelgast Rafael van der Vaart trekt de vergelijking met Matthijs de Ligt. “Die had het in het begin ook heel moeilijk bij Juventus.”

