Van der Vaart benoemt 'de allergrootste fout' van Heitinga in de afgelopen maanden

Rafael van der Vaart vindt dat Dusan Tadic ook onder John Heitinga te veel krediet heeft bij Ajax. De analist van Studio Voetbal is al langere tijd kritisch op Tadic en vindt dat hij vaker op de bank zou moeten plaatsnemen. Tadic staat echter in bijna iedere wedstrijd 90 minuten op het veld en maakte in de bekerfinale de 120 minuten vol.

"Weet je wat zijn grootste fout is geweest? Dat is het probleem-Tadic", zei Van der Vaart zondagavond in het praatprogramma. "Ik vind Tadic een geweldige speler, ik snap dat je die altijd in de basis laat spelen. Maar als hij een slechte dag heeft, moet je hem gewoon na een uurtje eruit halen. Dan win je al vijf andere spelers voor je."

"Nu hoor je vooral van Tadic dat Johnny geweldig is. Hij haalde Berghuis eruit en die speelde inderdaad niet goed, maar die denkt ook: Tadic raakte ook geen bal, maar weer word ik gewisseld. Zo werkt dat in een elftal", stelde de voormalig middenvelder.

Pierre van Hooijdonk denkt dat Tadic verkeerd wordt gebruikt bij Ajax. "Tadic is linksbuiten. Hij kan als spits spelen, maar op de linksbuitenpositie is hij een meerwaarde. Daar is hij echt geweldig."