VVV verzorgt heerlijke ommekeer in Venlo en deelt eerste dreun uit aan Willem II

VVV-Venlo heeft dinsdagavond in de nacompetitie een eerste tik uitgedeeld aan Willem II. De ploeg van trainer Rick Kruys boog in eigen stadion een 0-2 achterstand om in een knappe 3-2 overwinning. Aanstaande zaterdag (16.30 uur) staat de return op het programma in het Koning Willem II Stadion.

In de eerste helft maakten VVV en Willem II er meteen een spektakel van. Toch leek er vijf minuten voor de rust geen wolkje aan de lucht voor de bezoekers uit Tilburg. Jizz Hornkamp had na dertien minuten spelen al geprofiteerd van een fout van Sem Dirks en de bezoekers op voorsprong geschoten. Dat deed hij een tijdje later nog een dunnetjes over toen hij een afvallende bal hard op de pantoffel nam: 0-2. VVV leek niet in staat om met een serieuze reactie te komen, maar knokte zich in de slotfase van de eerste helft alsnog terug.

Daar had de ploeg van trainer Rick Kruys wel een portie geluk voor nodig. Een schot van Nick Venema werd namelijk onbedoeld van richting veranderd door ploeggenoot Sven Braken. Daardoor was Willem II-doelman Joshua Smits kansloos. In de blessuretijd besloot scheidsrechter Rob Dieperink de bal na inmenging van de VAR op de stip te leggen. Pol Llonch maakte ongelukkig hands en bood Braken vanaf elf meter de kans om nogmaals toe te slaan voor de Venlonaren. De ervaren spits liet dit buitenkansje niet onbenut en bepaalde de ruststand op 2-2.

Na de thee kwam Willem II goed uit de startblokken en kregen de Tilburgers kansen om weer op voorsprong te komen. Niels van Berkel zag een pegel net naast vliegen, terwijl Ennio van der Gouw knap redde op pogingen van Thijs Oosting en Elton Kabangu. VVV kwam in de fase niet verder dan wat schoten van afstand en was Van der Gouw andermaal dankbaar dat hij een knal van Kabangu uit zijn doel hield. Aan de overkant sloeg de gastheer uit het niets toe. Een snelle counter kwam via Braken bij Venema, die van dichtbij raak schoot: 3-2.

Daarna leek Willem II het eventjes helemaal kwijt en kreeg Venema een enorme kans op de vierde treffer namens de Limburgers. Smits klungelde op eigen helft en verspeelde de bal aan Levi Smans. Via invaller Kees de Boer kwam de bal bij Venema, die zijn kopbal naast zag vliegen. Aan de overkant was het vervolgens weer de beurt aan Van der Gouw om zijn waarde te bewijzen. De goalie keepte een uitstekende wedstrijd en voorkwam dat Hornkamp zijn derde van de avond kon binnen werken. Dat lukte Braken aan de andere kant ook niet met een kopbal, maar VVV trok de 3-2 wel over de streep.

Man of the Match: Sven Braken