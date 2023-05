Waarom Ajax juicht voor AS Roma in de Europa League-finale tegen Sevilla

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 31 mei.

Wedstrijden

Sevilla - AS Roma (21.00 uur)

De kans bestaat dat Ajax de voorronde van de Europa League mag overslaan en rechtstreeks de groepsfase in gaat. Als Roma woensdagavond de Europa League wint ten koste van Sevilla en vervolgens in de eigen Serie A in de top zes eindigt, gaat Ajax meteen de groepsfase van de Europa League in. Normaliter was dat ticket voor de winnaar van de bekerfinale geweest, maar omdat PSV al een Champions League-ticket heeft, krijgt Ajax die in handen. Amsterdam juicht dus voor de Feyenoord-beul en gezien de uitschakeling van PSV zal men in Eindhoven hetzelfde doen. In Rotterdam ligt de voorkeur vermoedelijk bij Sevilla.

Artikel gaat verder onder video

NAC Breda - FC Emmen (18.45 uur)

Slaagt Dick Lukkien erin om FC Emmen in de Eredivisie te houden? De langstzittende coach van de Eredivisie zal er alles aan doen om daarin te slagen, omdat hij na dit jaar naar FC Groningen vertrekt. Gezien het spelersmateriaal moet het lukken, zo oordeelde hij zelf, maar het recente verleden is niet zo positief. De laatste jaren vliegt de nummer zestien er vaker uit, dan dat het erin blijft. FC Emmen kan daar zelf ook over meepraten. Komt het ditmaal wel goed?

Voetbal op tv

18.45 uur: NAC Breda - FC Emmen, ESPN, live verslag van het duel in de play-offs

21.00 uur: Sevilla - AS Roma, Veronica, live verslag van de Europa League-finale