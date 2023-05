Xabi Alonso stelt Spurs teleur, kansen Slot lijken toe te nemen

Xavi Alonso is woensdag ingegaan op de geruchten dat hij de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur of Real Madrid gaat worden. De huidige oefenmeester van Bayer Leverkusen gaf op een persconferentie aan dat hij het dusdanig naar zijn zin heeft in Duitsland, dat hij niet na nog geen heel seizoen alweer wil vertrekken.

"Ik ben hier gelukkig, met het elftal en met de club", vertelde Alonso het verzamelde journaille tijdens een persconferentie op woensdag. "Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst." De krant BILD wilde vervolgens expliciet van hem horen dat hij in ieder geval tot medio 2024 aanblijft in Leverkusen, waarop Alonso antwoordde: "Dat is correct."

Artikel gaat verder onder video

De uitspraken lijken slecht nieuws voor Tottenham Hotspur, waar Alonso naar verluidt de favoriet was om volgend seizoen het elftal te gaan leiden. Al eerder haakte Julian Nagelsmann af voor de positie. De Londense club had ook interesse in Mauricio Pochettino, die eerder jarenlang succesvol was en met Tottenham tot de finale van de Champions League wist te reiken. Hij lijkt echter voor Chelsea te gaan tekenen. Feyenoord-trainer Arne Slot blijft daarom mogelijk een interessante optie voor The Spurs, al doet zijn huidige werkgever er na het behalen van de landstitel alles aan om de succescoach langer in Rotterdam te houden.

Met Leverkusen bereidt Alonso (41) zich momenteel voor op de return in de halve finale van de Europa League. In eigen huis moet zijn elftal donderdag een minieme 1-0 uitnederlaag tegen AS Roma zien goed te maken om door te stoten naar de eindstrijd. In de Bundesliga staat het elftal zevende, waardoor het winnen van de Europa League de enige kans is om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de Champions League.