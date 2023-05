Zeventien opties: wie moet de nieuwe hoofdtrainer van Ajax worden?

Ajax gaat naar verluidt op zoek naar een buitenlandse trainer. Een flinke zoektocht, zeker gezien de vele onzekerheden die er zijn richting het komende seizoen in Amsterdam. Een dag na het nieuws dat Sven Mislintat over de landsgrenzen gaat kijken, is er al veel gezegd en geschreven over de potentiële nieuwe coach van Ajax. FCUpdate.nl maakt de balans op.

Bij Voetbal International worden er zeven opties op een rijtje gezet van trainers die interessant zouden kunnen worden. Daarbij gaat het niet om concrete opties, maar om suggesties van minder bekende buitenlandse trainers. Will Still (Stade Reims), Andoni Iraola (Rayo Vallecano), Marcelo Bielsa (clubloos), Marcelo Gallardo (clubloos), Ange Postecoglou (Celtic), Ralph Hasenhüttl (clubloos) en Kasper Hjulmand (bondscoach Denemarken) worden door het weekblad naar voren geschoven. Bij de Pak Schaal Podcast werd Nederlander Pascal Jansen nog genoemd als mogelijke vervanger van John Heitinga, al heeft hij zijn contract net verlengd.

Bij FC Afkicken ging het ook over de buitenlandse opties en daar werd wel begrepen dat Ajax kijkt naar het buitenland. Daarbij kwam ook een waarschuwing: “Roger Schmidt was een goede trainer, alleen was PSV na twee jaar verder dan je was?”, vroeg Wouter Boerkamp zich hardop af. Een buitenlandse coach moet ook met Nederlandse spelers werken en dat kan tot een mismatch leiden. Ook vielen er concreet buitenlandse namen: Jesse Marsch (clubloos), Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt), Lucien Favre (clubloos), Hasenhüttl (clubloos) en Hjulmand (Denemarken).



Bij Het Parool stelt analist Dick Sintenie dat John Heitinga het slachtoffer is geworden van de situatie. “Hij heeft Daley Blind niet weggestuurd en Steven Bergwijn in een vormcrisis geduwd”, stelt de journalist, die wel snapt dat Ajax geen risico wil nemen met een onervaren trainer na een slecht seizoen. In de podcast van het Algemeen Dagblad snapt Sjoerd Mossou dat Ajax kiest voor een buitenlandse naam: Arne Slot, Jansen, Ronald Koeman en Louis van Gaal gaan het vermoedelijk niet doen en Peter Bosz is niet echt een optie meer. “Ook heb ik gehoord dat de Duitse kant geen optie is", aldus Mossou.

Op Twitter worden ook nog diverse opties genoemd als het gaat om buitenlandse trainers: Adil Hütter (clubloos), Julian Nagelsmann (clubloos), Graham Potter (clubloos), Joachim Löw (clubloos), Vincent Kompany (Burnley), Patrick Vieira (clubloos) en Thomas Letsch (VfB Bochum). Opties genoeg voor de vacature komend seizoen in de Johan Cruijff Arena. Wie hoop jij dat er komt? Laat hieronder jouw favoriet weten.

Wat voor ervaren buitenlander zal Mislintat dan aan denken voor Ajax?



Doe een gok, maar Hütter zou perfect zijn? — Stijn (@Alaphilippe_) May 3, 2023