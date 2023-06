Ajax laat oog vallen op Valentín Barco; El Crack Deportivo noemt clausule van 9 miljoen

Ajax heeft zijn oog naar verluidt laten vallen op Valentín Barco. El Crack Deportivo meldt dat de Amsterdamse club serieuze belangstelling heeft voor de achttienjarige linkervleugelverdediger van Boca Juniors.

Barco staat te boek als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika. De linksback is Argentijns jeugdinternational en was vorige maand met het elftal voor spelers tot 20 jaar nog actief op het WK. Barco kwam op dat toernooi in totaal viermaal in actie. Voor Boca Juniors speelde hij dit kalenderjaar zes wedstrijden op het hoogste Argentijnse niveau.

Het contract van Barco bij Boca Juniors loopt nog door tot het einde van dit kalenderjaar. Over een transfersom voor de back hoeft Ajax in principe niet te onderhandelen met de Argentijnse grootmacht: in het contract van Barco is volgens journalist Jonathan Riniti van El Crack Deportivo een ontsnappingsclausule van 10 miljoen dollar opgenomen, omgerekend ongeveer 9,1 miljoen euro.

De linksbackpositie was het afgelopen seizoen een zorgenkindje bij Ajax. Calvin Bassey en Owen Wijndal werden regelmatig ingezet als linksback, maar wisten zelden te overtuigen. Jorrel Hato is ook een optie als linkervleugelverdediger, maar van het zeventienjarige toptalent is bekend dat hij liever als centrumverdediger speelt.