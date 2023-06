Ajax lijkt streep door Güler te kunnen zitten: supertalent gelinkt aan Europese topclubs

Ajax lijkt zich weinig illusies te hoeven maken over de mogelijke komst van Arda Güler. Het achttienjarige toptalent van Fenerbahçe wordt donderdag in verband gebracht met zowel Barcelona als Real Madrid.

Volgens Turkse media heeft Ajax wel degelijk een gesprek gevoerd met Ümit Güler, de vader én zaakwaarnemer van de aanvallende middenvelder. De Amsterdammers zouden echter fikse concurrentie van onder meer Liverpool en Paris Saint-Germain ondervinden. Ook deze clubs zouden een onderhoud met de vader van de viervoudig Turks international hebben gehad.

Donderdag kunnen nóg twee grote clubs aan het rijtje belangstellenden worden toegevoegd. De Spaanse krant Marca weet dat Real Madrid ook zou willen voldoen aan de vertrekclausule in het contract van Güler, die voor 18,5 miljoen euro op te pikken zou zijn. Concurrent Sport meldt juist dat ook FC Barcelona zich mengt in de strijd om het toptalent. Ondertussen zou Fenerbahçe zich nog niet hebben neergelegd bij een vertrek; de Turkse topclub zou een poging doen zijn contract te verlengen. Lukt dat niet, dan zou Fener hem proberen te huren van zijn nieuwe werkgever.

Güler debuteerde reeds in augustus 2021 in het shirt van Fenerbahçe, met een assist in het competitieduel met Antalyaspor (2-0 winst). In de loop van 2022, nog voor zijn zeventiende verjaardag, volgde steeds meer speeltijd en op 13 maart van dat jaar maakte hij zijn eerste doelpunt tegen Alanyaspor. Dit seizoen zette de ontwikkeling zich door: Güler speelde twintig wedstrijden mee in de Turkse Süper Lig en scoorde daarin vier keer. In november 2022 debuteerde hij bovendien in het Turkse nationale elftal, waarvoor hij afgelopen maandag tegen Wales (2-0) zijn eerste doelpunt in zijn vierde interland liet aantekenen.