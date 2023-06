Ajax wil tweede assistent voor Maurice Steijn oppikken bij ADO Den Haag

Ajax wil naast Hedwiges Maduro ook Saïd Bakkati aantrekken als assistent-trainer van Maurice Steijn. zo meldt De Telegraaf. De 41-jarige trainer was afgelopen seizoen de rechterhand van Dick Advocaat bij ADO Den Haag.

Alles wijst erop dat Steijn de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. De trainer en club hebben volgens diverse media een akkoord bereikt over een contract voor drie seizoenen. Waar zondagavond uitlekte dat Maduro een van de beoogde assistenten van Steijn bij Ajax moet worden, is nu duidelijk dat de Amsterdammers ook Bakkati op het oog hebben.

Bakkati is als assistent-trainer al eens werkzaam geweest op De Toekomst. In het seizoen 2015/16 maakte hij deel uit van de technische staf van Jaap Stam bij Jong Ajax. Bakkati volgde Stam daarna naar PEC Zwolle, Feyenoord en FC Cincinnati. Bij ADO stapte hij vorig seizoen gelijktijdig met Advocaat in.

