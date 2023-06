AZ opgelet: 'Europese opponent hoopt Kerkez op te pikken'

AZ-verdediger Milos Kerkez heeft na een uitstekend seizoen de belangstelling gewekt van verschillende Europese topclubs. De Hongaar was met een goal in de het tweeluik tegen Lazio in de Europa League belangrijk voor AZ en dat zijn de Italianen niet vergeten. De Romeinen hopen de verdediger deze zomer over te nemen.

Dat meldt de over het algemeen goed ingevoerde Gianluca di Marzio althans. Volgens de Italiaanse journalist heeft Kerkez dit seizoen een goede indruk gemaakt op Lazio-trainer Maurizio Sarri, die de linksachter graag bij zijn ploeg wil verwelkomen. Dat wordt echter nog wel een flinke uitdaging voor Lazio, want de nummer twee van de Serie A wil voorlopig nog niet voldoen aan de vraagprijs van AZ. De Alkmaarders zouden zo'n twintig miljoen willen ontvangen voor de vleugelverdediger, zo wist het Portugese Record onlangs te melden. Benfica toonde namelijk ook al interesse in Kerkez.

Volgens Di Marzio is het verschil tussen vraag en aanbod momenteel nog te groot, waardoor Lazio alle mogelijkheden aan het onderzoeken is hoe het tot een deal zou kunnen komen met AZ. De Alkmaarders weten wel dat het een flinke uitdaging gaat worden om Kerkez te behouden, omdat Lazio niet de enige club is die de Hongaarse verdediger op het verlanglijstje heeft staan.

Winst gaat AZ in ieder geval maken op de opvolger van Owen Wijndal, want Kerkez werd in 2022 voor een transfersom van ongeveer één miljoen overgenomen van AC Milan. Vorig jaar moest pas negentienjarige verdediger het nog doen met een plek op de resverebank, maar na het vertrek van Wijndal kreeg Kerkez dit seizoen het vertrouwen van Pascal Jansen. Die keuze heeft voor AZ ontzettend goed uitgepakt.