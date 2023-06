Behaalt Nederland voor de tweede keer in de historie de Nations League-finale?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 14 juni.



Nieuws

Witte rook verwacht in Amsterdam

Ajax is volgens De Telegraaf van plan om vandaag de nieuwe trainersstaf te presenteren. Als de berichtgeving klopt, dan is de club al akkoord met de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn, die over gaat komen van Sparta. Dinsdagavond kwam vervolgens het bericht naar buiten dat ook één van Steijns beoogde assistenten, Said Bakkati, inmiddels rond is met de Amsterdammers. De andere assistent, Hedwiges Maduro, moet echter nog worden losgeweekt bij Almere City, waar hij nog vastligt tot medio 2024. Zodra dat het geval is, zal Sven Mislintat zijn eerste eigen technische staf in Amsterdam dan toch echt mogen gaan aankondigen. FCUpdate houdt je uiteraard de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Johan Cruijff Arena.





Wedstrijden

Nederland - Kroatië (20.45 uur)

Het Nederlands elftal kan voor de tweede keer in de historie de finale van de Nations League halen. Simpel is dat karwei niet, want daarvoor moet het afrekenen met Kroatië: halvefinalist op het WK in Qatar en een wereldkampioenschap eerder stonden ze zelfs nog in de finale. In De Kuip is Oranje echter altijd ijzersterk: biedt dat ook ditmaal soelaas?

Jong Oranje - Jong Japan (14.30 uur)

In aanloop naar het EK met Jong België, Jong Portugal en Jong Georgië oefenen de mannen van Erwin van de Looi nog tegen het Olympisch elftal van Japan. Hoe zien de contouren eruit van deze ploeg? Met Brian Brobbey, Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Ryan Gravenberch, Quilindschy Hartman, Micky van der Ven en Kjell Scherpen is er enige Oranje-ervaring, in elk geval van de voorselectie.

Voetbal op tv

14.30 uur: Jong Oranje - Jong Japan, ESPN, live verslag van het oefenduel van Oranje

20.45 uur: Nederland - Kroatië, NPO 3, live verslag van de halve finale van de Nations League