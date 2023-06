Borussia Dortmund kan zich gaan melden bij Ajax: Real Madrid heeft Bellingham binnen

Real Madrid heeft de komst van Jude Bellingham afgerond. De middenvelder bereikte een paar weken geleden al een akkoord met Real Madrid, maar Borussia Dortmund wilde pas na de laatste competitiewedstrijd om de tafel met de nummer twee van Spanje in het afgelopen seizoen. De transfer van Edson Álvarez naar Duitsland zou nu weleens in een stroomversnelling kunnen komen.

Borussia Dortmund telde in de zomer van 2020 25 miljoen euro neer om Bellingham los te weken bij Birmingham en naar Duitsland te halen. De Engelsman groeide in de afgelopen seizoenen uit tot een absolute smaakmaker in de Bundesliga. Hij veroverde bovendien een plekje in de nationale ploeg. Bellingham had een basisplaats tijdens het afgelopen WK in Qatar, waar hij zich nog maar eens in de kijker speelde. De middenvelder stond naar verluidt in de belangstelling van vrijwel de gehele Engelse top. Manchester City, Liverpool en Manchester United werden allemaal genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, maar Real Madrid is de gelukkige.

De Madrilenen veroverden in het voorbije seizoen weliswaar de Copa del Rey, maar eindigden in de competitie als tweede op ruime afstand van kampioen FC Barcelona en werden door Manchester City op pijnlijke wijze uit de Champions League geknikkerd. Al met al een teleurstellend seizoen voor de recordwinnaar van de Champions League. Versterking is dus op z'n plaats. Trainer Carlo Ancelotti kon op het middenveld al kiezen uit onder anderen Luka Modric, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga en krijgt er met Bellingham nóg een talentvolle middenvelder bij. De Engelsman was in het afgelopen seizoen in 42 wedstrijden in alle competities goed voor veertien doelpunten en zeven assists. Hij speelde uiteindelijk 132 duels voor Borussia Dortmund, waarin hij 24 keer trefzeker was en 25 assists verzorgde.

Real Madrid tast diep in de buidel voor de komst van Bellingham. De middenvelder kost de Spaanse grootmacht in eerste instantie 103 miljoen euro. Dit bedrag kan door bonussen nog oplopen tot bijna 140 miljoen euro. Daarmee is hij de op één na duurste tiener ooit. Alleen Kylian Mbappé werd voor nóg meer geld verkocht. Paris Saint-Germain telde een paar jaar geleden liefst 180 miljoen euro neer om hem los te weken bij AS Monaco. Bellingham tekent in Madrid een contract voor zes seizoenen. Nu de transfer van Bellingham officieel beklonken is, lijkt Ajax zich te kunnen gaan opmaken voor een belletje vanuit Dortmund. Edson Álvarez staat in de concrete belangstelling van BVB, dat pas in actie kon komen na de verkoop van Bellingham. Ajax ontving tot op heden nog geen bod vanuit Duitsland, maar daar komt naar alle waarschijnlijkheid snel verandering in.