Mike Verweij komt na geruchten uit Duitsland met duidelijkheid over Edson Álvarez

Borussia Dortmund heeft zich tot op heden niet officieel gemeld bij Ajax voor een transfer van Edson Álvarez. De Mexicaan wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar de nummer twee van Duitsland in het afgelopen seizoen, maar in Amsterdam wachten ze nog op een eerste aanbieding. Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf althans.

In de voorbije weken had het er alle schijn van dat Álvarez deze zomer verkast naar Borussia Dortmund. De verdediger annex middenvelder wilde onlangs zelf nog niet te uitgebreid stilstaan bij een vertrek uit Amsterdam, maar alles wijst erop dat hij zich binnenkort niet meer meldt in de hoofdstad. Borussia Dortmund leek de beste papieren te hebben om Álvarez over te nemen van Ajax, maar in Duitsland zijn ze daar niet meer zo zeker van. Volgens Bild verlangt de nummer drie van Nederland inmiddels 45 miljoen euro voor de Mexicaans international. Dat is tien miljoen euro meer dan het bedrag dat BVB naar verluidt wil betalen.

Borussia Dortmund zal eerst een openingsbod moeten doen. Volgens Verweij is er bij Ajax ‘nog geen enkel bod binnen van Borussia Dortmund’. Dat is niet omdat de Duitsers de komst van Álvarez uit hun hoofd hebben gezet, maar vanwege de onderhandelingen met Real Madrid over een transfer van Jude Bellingham. De middenvelder zelf is naar verluidt al maanden akkoord met de Spaanse grootmacht en ook de clubs zouden inmiddels een deal hebben gesloten, maar de transfer is nog niet officieel beklonken. Mocht er witte rook zijn, dan kan Borussia Dortmund werk gaan maken van de komst van Álvarez. “Voorstel voor Mexicaan zelf ook nog in de maak. Álvarez nog altijd topprioriteit van Dortmund”, stelt Verweij.

Maar BVB heeft er wel een geduchte concurrent bij. Verweij bevestigt de ‘concrete interesse’ van West Ham United, dat in Álvarez de vervanger van Declan Rice ziet. De Engelsman verruilt de winnaar van de Conference League deze zomer naar alle waarschijnlijkheid voor stadsgenoot Arsenal. Bayern München was ook in de race voor Rice, maar de kampioen van Duitsland kan niet concurreren met de Engelse top.