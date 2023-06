'Dortmund dreigt strijd om Álvarez te verliezen: Ajax verlangt meer dan 35 miljoen euro'

De afgelopen weken leek het niet de vraag óf, maar wanneer Borussia Dortmund en Ajax een overeenstemming zouden bereiken over een transfer van Edson Álvarez. De Mexicaan staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van de nummer twee van Duitsland, die na het vermeende akkoord met Real Madrid over Jude Bellingham leek door te gaan pakken. Maar Ajax zou inmiddels meer dan 35 miljoen euro verlangen voor z’n Mexicaans international.

Álvarez wilde recent in een interview met Voetbal International nog niet vooruitlopen op een vertrek uit Amsterdam, maar hij erkende wel klaar te zijn voor een nieuwe stap. De Mexicaan streek in de zomer van 2019 neer in de Johan Cruijff ArenA. Ajax dacht in de persoon van Álvarez de vervanger van Matthijs de Ligt in huis te hebben, maar hij ontwikkelde zich uiteindelijk niet als centrale verdediger maar verdedigende middenvelder tot onomstreden basisspeler. Zijn ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven. Álvarez kan naar verluidt rekenen op interesse vanuit Engeland, maar Borussia Dortmund lijkt de belangrijkste gegadigde om hem over te nemen van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Dat was in de voorbije weken het beeld althans. Maar volgens Bild staat een overstap van Álvarez naar de nummer twee van Duitsland in het afgelopen seizoen inmiddels wat op losse schroeven. De Duitse krant meldt dat Ajax inmiddels inzet op een transfersom van 45 miljoen euro voor de verdediger annex middenvelder, die in Amsterdam nog een contract heeft tot medio 2025. Dat is een stuk meer dan het bedrag (35 miljoen euro) dat in de voorbije weken rondging in binnen- en buitenlandse media. Volgens Bild is dat ook het bedrag dat Borussia Dortmund op dit moment wil betalen voor de komst van Álvarez. Daarmee zou hij - samen met Ousmane Dembélé die in 2016 voor 35 miljoen euro overkwam van Stade Rennes - de duurste aankoop in de clubhistorie worden.

Borussia Dortmund is niet de enige club die Álvarez deze zomer zou willen overnemen van Ajax. Vorige week werd de interesse van West Ham United al genoemd en volgens Bild is de winnaar van de Conference League inderdaad in de race. De Duitse krant weet dat West Ham United Álvarez zou willen vastleggen als vervanger van Declan Rice. Een ‘probleem’ voor Borussia Dortmund, aangezien West Ham een hogere transfersom én aanmerkelijk meer salaris kan bieden. Voor BVB zit er dus niets anders op dan onderhandelen met oude bekende Sven Mislintat. “Hij heeft nog steeds veel sympathie voor zijn oude werkgever, maar als het om geld gaat, houdt de vriendschap hier waarschijnlijk ook op”, aldus Bild.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt het prijskaartje voor Álvarez vergeleken met het bedrag dat Feyenoord heeft gekregen voor Orkun Kökçü.