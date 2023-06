Botman moet lachen als hij via WhatsApp foto van Ajax krijgt toegestuurd

Sven Botman heeft in een interview op de website van Ajax teruggeblikt op zijn periode in de jeugdopleiding van de club. De verdediger van Newcastle United was als boomlange, veertienjarige jongen de aanvoerder van Ajax C1. Als hij van Ajax via WhatsApp de teamfoto van toen toegestuurd krijgt, kan Botman een lach niet onderdrukken.

"Eerst even kijken hoe ik eruitzie hoor", zegt de verdediger, die deze maand weer bij de selectie van Oranje zat, zonder te debuteren. "Ik weet nog dat de jongens van de C1 voor ons (met onder meer Justin Kluivert, Donyell Malen, Noa Lang en Matthijs de Ligt, red.) altijd opschepten dat ze de beste ooit waren. Dat gaf ons extra motivatie. Het resulteerde uiteindelijk in een mooi seizoen voor ons."

Botman speelde zelf samen met spelers als Sergiño Dest en Jurgen Ekkelenkamp. Er is echter ook iemand anders die hem bijbleef. "Vanaf de E3 voetbalde ik samen met Juan Castillo. Wat was hij goed zeg. Als ik met iemand over de jeugd van Ajax praat, zeg ik altijd dat hij uitzonderlijk was. Op die leeftijd kijk je niet of iemand het gaat halen later, maar bij hem stiekem wel." Castillo verkaste in 2016 naar de jeugdopleiding van Chelsea, maar debuteerde nooit voor die club; wel werd hij verhuurd aan (Jong) Ajax, AZ en ADO Den Haag. Momenteel is hij clubloos.

De C1 van Botman werd kampioen en won de beker. Hij mocht als aanvoerder de prijzen in ontvangst nemen, maar plukte ook op andere manieren de vruchten van het aanvoerderschap. "Vroeger was ik stiller in het veld. Ik weet niet of dat een probleem was, maar ik kwam daarin tekort. Mijn trainers vonden dat ik vocaal meer aanwezig moest zijn. Ik kreeg bijvoorbeeld op de training de taak om bij een rondo te bepalen wie er in het midden moest. Nu ik ouder ben lijkt het niet zo bijzonder, maar op die leeftijd helpt het wel als je die beslissingen moet nemen."