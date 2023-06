Conceptprogramma Eredivisie bekend: dit is wanneer Ajax, AZ, Feyenoord en PSV tegen elkaar spelen

De KNVB heeft woensdagmorgen het conceptprogramma voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie bekendgemaakt. Hieronder een overzicht van de topwedstrijden.

De eerste kraker van het seizoen wordt in de zesde speelronde afgewerkt. Dan staan Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar. In speelronde 20 staan met Ajax - PSV en AZ - Feyenoord voor het eerst in een weekend twee topwedstrijden op het programma.

24 september: Ajax - Feyenoord (14.30 uur)

8 oktober: Ajax - AZ (14.30 uur)

29 oktober: PSV - Ajax (14.30 uur)

12 november: Feyenoord - AZ (16.45 uur)

3 december: Feyenoord - PSV (12.15 uur)

17 december: AZ - PSV (20.00 uur)

3 februari: Ajax - PSV (20.00 uur)

4 februari AZ - Feyenoord (14.30 uur)

23-25 februari: AZ - Ajax (nog niet bekend)

1-3 maart PSV - Feyenoord (nog niet bekend)

5-7 april: Feyenoord - Ajax (nog niet bekend)

5-7 april PSV - AZ (nog niet bekend)

De KNVB heeft tot nu toe alleen de speeltijden tot en met speelronde 20 bekendgemaakt. Dat gebeurt eind december voor speelronde 21 tot en met 32. Het volledige programma is hier te bekijken.