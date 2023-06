Dani Alves doorbreekt stilzwijgen vanuit de gevangenis: 'Alleen zij en ik weten wat er die avond gebeurd is'

De Braziliaan Dani Alves (40) heeft voor het eerst sinds zijn arrestatie op 20 januari van dit jaar een interview gegeven. Tegenover de Spaanse krant La Vanguardia gaat hij in op zijn arrestatie en houdt hij vol dat de feiten waarvoor hij vastzit anders zijn dan in de media geportretteerd worden.

Alves zou op 31 december 2022 een 23-jarige vrouw hebben verkracht in discotheek Sutton in Barcelona, de stad waar hij jarenlang woonde én speelde voor de plaatselijke FC. Op Nieuwjaarsdag kwamen de eerste geruchten over de vermeende verkrachting naar buiten, waarna Alves uiteindelijk op 20 januari werd gearresteerd. Sindsdien zit hij vast in de Catalaanse stad.

"Alleen zij en ik weten wat er die avond wel en niet is gebeurd", zegt Alves tegenover journalist Mayka Navarro. Hij ontkent niet dat hij seks had met de vrouw in kwestie. Toch kwam hij er pas ná de bewuste avond achter dat de vrouw hem aanklaagde. Had hij dat geweten, dan was hij naar eigen zeggen niet naar huis gegaan. "Als iemand van de discotheek me had gevraagd om te wachten omdat een jonge vrouw beweerde dat ik haar had misbruikt, dan was ik niet naar huis gegaan. Dan had ik diezelfde avond op het politiebureau verduidelijkt wat er was gebeurd."

Thuis kwam het besef dat hij iets verkeerd gedaan had: "Ik douchte omdat mijn vrouw al sliep en ik me schaamde voor mijn ontrouw." De Braziliaan keerde vervolgens, terwijl de eerste geruchten over de misbruikzaak al naar buiten kwamen, terug naar Mexico, waar hij destijds speelde voor UNAM Pumas. Hij ontkent dat hij daarmee vluchtte voor vervolging: "Mijn advocaat overlegde met de politie en de rechtbank. Hij verzekerde me dat er géén aanklacht lag en dat ik met een gerust hart Spanje kon verlaten. Dáárom ben ik vertrokken."

Alves wil de stilte vooral doorbreken om publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw, Joana Sanz. "Dat heb ik hier in de gevangenis al persoonlijk gedaan, maar ik moet het ook in het openbaar doen", meent hij. "Het zijn zware tijden voor haar geweest en dat zal voorlopig zo blijven. Ik bedank haar voor alles wat ze voor mij doet. Haar rol is niet gemakkelijk", aldus Alves.