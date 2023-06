Eerste Europese topspeler weerstaat lokroep uit Saudi-Arabië: aanbod van 200 miljoen afgeslagen

Luka Modric gaat Real Madrid in de aankomende transferperiode niet verlaten voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië. Volgens de doorgaans ingevoerde Gianluca Di Marzio heeft de Kroatische middenvelder een aanbod van Al-Hilal ter waarde van in totaal 200 miljoen euro afgeslagen.

Modric is momenteel bij Real Madrid in het bezit van een aflopend contract. De 37-jarige middenvelder en de Spaanse grootmacht zijn naar verluidt dicht bij een overeenkomst over een nieuw contract tot de zomer van 2024, al bleef een officiële bevestiging vooralsnog uit.

Al-Hilal wilde Modric graag deze zomer naar Saudi-Arabië halen en had volgens Di Marzio grof geld over voor hem: 200 miljoen euro in totaal, verdeeld over drie seizoenen. Modric heeft echter besloten om niet in te gaan op het lucratieve aanbod en zal binnenkort zijn handtekening zetten onder een nieuw contract met Real Madrid.

Modric is zodoende een van de eerste Europese topspelers die de financiële lokroep uit Saudi-Arabië recent lijkt te weerstaan. Cristiano Ronaldo vertrok begin dit kalenderjaar bijvoorbeeld naar Al Nassr, terwijl Karim Benzema zich begin deze maand bij Al-Ittihad voegde. Ook spelers als N’Golo Kanté en Hakim Ziyech lijken in de aankomende transferperiode voor het grote geld in Saudi-Arabië te gaan kiezen.