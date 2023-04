Domper voor Real: sterkhouder dreigt bekerfinale en CL-kraker tegen City te missen

Real Madrid moet het in de finale van de Copa del Rey zien te redden zonder sterkhouder Luka Modric. De 37-jarige Kroaat liep dinsdag in het verloren duel met Girona een spierblessure op, waardoor ook de kraker tegen Manchester City in de halve finale van de Champions League op de tocht komt te staan voor de routinier.

Ondanks zijn respectabele leeftijd is Modric nog altijd vrijwel elke week verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Carlo Ancelotti. Tegen Girona (4-2 verlies) begon hij andermaal vanaf de aftrap, maar zat het duel er na ruim een uur spelen op. Naar nu blijkt liep Modric een lichte kwetsuur aan een dijbeen op.

Zijn meespelen in de Spaanse bekerfinale, op zaterdag 6 mei, is dan ook onzeker. In de eindstrijd treft De Koninklijke het verrassende Osasuna dat in de halve eindstrijd afrekende met Athletic Club uit Bilbao. Ook de halve finale van de Champions League, waarin Manchester City de tegenstander is, zou mogelijk nog te vroeg komen voor Modric. Drie dagen na de bekerfinale komt Manchester City op bezoek in het Santiago Bernabéu voor de heenwedstrijd in de dubbele confrontatie.

Ancelotti ging vrijdag tijdens de persconferentie in op de absentie van zijn sterkhouder op het middenveld. "We zullen moeten afwachten hoe hij herstelt", sprak de Italiaan het journaille toe. "Ik kan nog niet zeggen of Luka de bekerfinale kan halen. Dat is vervelend voor ons, maar dit soort dingen horen er ook bij. Hopelijk hebben we hem snel weer terug", aldus Ancelotti.