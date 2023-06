FC Emmen met heerlijke pegels weer langs NAC en dichter bij lijfsbehoud

FC Emmen heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de finales van de play-offs om promotie en degradatie. De nummer 16 van de Eredivisie won ook thuis van NAC Breda (2-0) en treft Almere City in de laatste ronde. FC Emmen had het voor eigen publiek lastig met de Brabanders, tot Richairo Zivkovic na een uur spelen prachtig de 1-0 binnen knalde. Daarmee was het pleit beslecht en is Emmen nog een horde verwijderd van lijfsbehoud. Jasin-Amin Assehnoun zorgde met een even zo mooie 2-0 voor de kers op de taart.

Ondanks de 1-2 zege in Breda zullen de gedachten bij FC Emmen voor deze return vast en zeker terug zijn gegaan naar 20 mei 2021. Toen schakelde NAC de Drentenaren uit over één wedstrijd door na strafschoppen te winnen aan de Oude Meerdijk. Dat wilde het team van Peter Hyballa natuurlijk herhalen, maar dan moest het vanavond wel minstens een keer scoren. In de heenwedstrijd was dat pas op het nippertje gelukt (Aimé Omgba, 90+4).

Na 45 minuten op de kunstgrasmat in Emmen had NAC het net in ieder geval nog niet laten bollen. Althans niet op een geldige manier, want vlak voor rust werd het doelpunt van Ezechiel Banzuzi afgekeurd wegens buitenspel eerder in de aanval. NAC werd wel vaker gevaarlijk in de eerste helft en zat beter in de wedstrijd, maar het speelde de aanvallen niet goed uit. Emmen had dat allemaal kunnen voorkomen door in de tweede minuut al 1-0 te maken. Mike te Wierik schoof de bal echter naast uit een geweldig scherpe vrije trap van Mark Diemers.

Door die gemiste kans moest Emmen rekening blijven houden met het scenario van twee jaar geleden. Pas na iets meer dan een uur spelen kwam daar verandering in. Eerst miste Jeremy Antonisse nog bij een uitbraak, Richairo Zivkovic schoot wel raak. De voormalig groeibriljant van FC Groningen pegelde snoeihard raak via de binnenkant van de paal: 1-0. Er was daarna nog een half uur te spelen, maar NAC was niet meer bij machte om het tij te keren. Het moest zelfs nog meer kansen toestaan zoals een dreun van Ahmed El Messaoudi op de paal en slikte in blessuretijd nog een heerlijke 2-0 van Assehnoun. Dus speelt NAC volgend jaar weer in de Keuken Kampioen Divisie, Emmen zal met Almere City FC uitmaken wie volgend seizoen in de Eredivisie speelt.