'Feyenoord geeft de strijd nog niet op: FC Augsburg kan opnieuw bod verwachten op Pepi'

FC Groningen degradeerde weliswaar naar de Keuken Kampioen Divisie, maar het heeft er desondanks veel van weg dat Ricardo Pepi actief blijft in de Eredivisie. De Amerikaan kan zich verheugen op de belangstelling van PSV én Feyenoord. De Eindhovenaren lijken momenteel de beste papieren te hebben om de aanvaller vast te leggen, maar de landskampioen uit Rotterdam geeft zich niet zomaar gewonnen. Volgens 1908.nl waagt Feyenoord zelfs een nieuwe poging voor Pepi.

Met dat nieuws pakte het doorgaans betrouwbare medium woensdagavond uit. De toekomst van Pepi begint inmiddels een aardige soap te worden. De Amerikaan maakte begin vorig jaar de overstap naar FC Augsburg, dat ruim zestien miljoen euro neertelde om hem over te nemen. Hij kwam er in Duitsland echter niet aan te pas, waardoor hij afgelopen zomer op huurbasis de overstap maakte naar FC Groningen. Pepi slaagde er weliswaar niet in FC Groningen te behouden voor de Eredivisie, maar kan met twaalf doelpunten in 29 wedstrijden desondanks terugkijken op een goed seizoen.

De prestaties van Pepi bleven niet onopgemerkt. PSV heeft de aanvaller al maanden op het lijstje staan en ook Feyenoord is gecharmeerd. De Rotterdammers legden al tweemaal een voorstel neer bij FC Augsburg, maar kregen beide keren nul op het rekest. Pepi heeft naar verluidt een voorkeur voor een transfer naar PSV, maar dat heeft zijn handtekening nog altijd niet binnen. “Dat gegeven heeft Feyenoord ertoe gezet om nog maar eens een balletje op te gooien bij de Bundesliga-club”, schrijft 1908.nl. FC Augsburg zet naar verluidt in op een transfersom van minstens acht miljoen euro, ‘met daarbovenop een aardig doorverkooppercentage’.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft Feyenoord alle reden om andermaal een poging te doen om Pepi naar De Kuip te halen. “Over Pepi nog niet gehoord dat er een doorbraak is. PSV lijkt er met hem simpel uit te komen, afgaand op wat we al een tijdje horen. FC Augsburg wil de eerdere transfersom aan FC Dallas nog deels terugzien. Andere clubs blijven dan in de markt”, schrijft de PSV-watcher. De Amerikaanse centrumspits heeft bij FC Augsburg nog een contract tot medio 2026.