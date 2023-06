'Feyenoord opent onderhandelingen met Wijnaldum over terugkeer naar De Kuip'

Feyenoord is in gesprek met Georginio Wijnaldum (32) over een terugkeer in De Kuip. Volgens Football Insider is de landskampioen zelfs al aan het onderhandelen over een transfer die aankomende zomer plaats moet gaan vinden.

Wijnaldum ligt nog tot medio 2024 vast bij Paris Saint-Germain. Die club verhuurde hem na een teleurstellend debuutseizoen afgelopen jaar aan AS Roma, maar ook het Italiaanse avontuur van de middenvelder verliep niet crescendo. Een scheenbeenbreuk, vroeg in het seizoen opgelopen op de training, hield hem maandenlang van het veld. Roma zou dan ook niet voldoende overtuigd zijn om de koopoptie ter waarde van 9 miljoen euro deze zomer te willen activeren.

Een terugkeer naar zijn eigenlijke werkgever in Parijs lonkt dus, maar de kans lijkt dusdanig klein dat Wijnaldum nu wél een kans krijgt in de Franse hoofdstad, dat de club open zou staan voor een zomers vertrek. Eerder werd al gemeld dat hij kan terugkeren bij PSV, de club die hem in 2011 juist overnam van Feyenoord. Sinds 2015 komt Wijnaldum uit in het buitenland, waar hij achtereenvolgens speelde voor Newcastle United, Liverpool, PSG en meest recentelijk dus AS Roma.

Wijnaldum bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de finaleronde van de Nations League. Woensdag is Kroatië de tegenstander in de halve finale; die wedstrijd wordt in De Kuip gespeeld. Het wordt de tweede keer in korte tijd dat Wijnaldum terugkeert in het stadion waar hij in 2007 op 16-jarige leeftijd debuteerde in het profvoetbal. Met AS Roma verloor hij in de heenwedstrijd van de halve finale van de Europa League met 1-0, maar door een 4-1 thuiszege schakelden de Romeinen de Nederlandse kampioen een week later alsnog uit.