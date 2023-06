Quincy Promes hoort uitspraak van rechter in zijn strafzaak

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op televisie komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 19 juni.





Nieuws

Quincy Promes hoort uitspraak

Welke straf krijgt Quincy Promes voor de strafzaak die er tegen hem loopt? De aanvaller van Spartak Moskou wordt inmiddels aan meer strafbare feiten gelinkt, maar ditmaal gaat het om de zaak rond een feest waar Promes was. De voetballer wordt ervan verdacht zijn neef in diens been te hebben gestoken en daarvoor is twee jaar cel geëist.

Wedstrijden

Frankrijk - Griekenland (20.45 uur)

Terwijl het Nederlands elftal sinds zondag vakantie heeft, moeten de teams in groep B van de EK-kwalificatie nog aan de bak. Frankrijk neemt het voor eigen publiek namelijk nog op tegen Griekenland. De Fransen hebben na drie wedstrijden negen punten en lijken al af te stevenen op de eindzege in de groep. Griekenland heeft na twee duels ook nog de volle buit en is dus een serieuze concurrent voor Oranje als het gaat om plek twee. Om 20.45 uur trappen ook Ierland en Gibraltar af in hun jacht op een overwinning in deze groep.



Engeland - Noord-Macedonië (20.45 uur)

Engeland heeft in groep C ook negen punten uit drie wedstrijden. Dat betekent echter niet dat de ploeg van bondscoach Gareth Southgate een bezoekje van Noord-Macedonië zal onderschatten. Dat land liet zich immers gelden op het laatste EK in 2021. Engeland zal in Manchester de supporters iets willen laten zien. Ook de Italianen maken deel uit van groep C, maar zij speelden dit weekend zoals bekend in de Final Four van de Nations League. Noord-Macedonië staat na twee wedstrijden op drie punten en kan bij een zege richting de tweede plek.

Turkije - Wales (20.45 uur)

Wat zou het leuk zijn als we de Turken ook terug gaan zien op het EK van 2024 in Duitsland. Dat is de taak voor Turkije duidelijk als Wales op bezoek komt in Samsun. Een driepunter zou de ploeg, met onder meer ex-Feyenoorder Orkun Kökçü een eind op weg helpen. De kans is namelijk groot dat Kroatië er in groep D met de eerste plek vandoor gaat. Dan zullen Turkije en Wales waarschijnlijk moeten strijden om de tweede plek, die ook rechtgeeft op een ticket. Armenië en Letland gaan daarin, zo goed als zeker, geen spelbrekers zijn.

Voetbal op tv

18.00 uur: Finland - San Marino, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de EK-kwalificatie

20.00 uur: Ziggo Sport Switch, Ziggo Sport - schakelprogramma met alle live wedstrijden in de EK-kwalificatie

20.45 uur: Frankrijk - Griekenland, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de EK-kwalificatie

20.45 uur: Engeland - Noord-Macedonië, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de EK-kwalificatie