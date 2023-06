Fred Teeven betwijfelt motief Van Ooijen: 'Alsof hij zegt: alle leuke dingen voor de mensen moeten verdwijnen'

Fred Teeven, de voorzitter van de Nederlandse Brouwers, heeft zich bij OP1 uitgesproken tegen het voornemen van staatssecretaris Maarten van Ooijen om de sportkantines (al dan niet deels) droog te leggen. Volgens Teeven is het motief van staatssecretaris Maarten van Ooijen om die maatregel erdoor te drukken niet geheel zuiver.

"Wat hij nu doet is een groot aantal maatregelen op een bulldozer gooien, en kijken als hij er 35 voorstelt of hij er dan vijf overhoudt", meent de voormalig Officier van Justitie en VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. "Dit is een ander verhaal", vervolgt Teeven, "ik denk dat je draagvlak moet hebben voor maatregelen, maar dit gaat niet goed."

Teeven stipt aan dat het kabinet "met twee monden spreekt" als het gaat om bewegen. "Conny Helder, de Minister van Sport, zegt: laten we met z'n allen gaan sporten, dat is gezond. Daar hebben we allerlei amateursportverenigingen voor." Die zouden echter een probleem hebben als de plannen van het kabinet daadwerkelijk doorgang vinden: "Veel amateurverenigingen kunnen niet zonder de inkomsten van hun eigen kantine, dat is gewoon hartstikke belangrijk."

Presentator Sven Kockelman komt met een geruststellende opmerking voor eenieder die de bui van een alcoholvrije kantine al zag hangen. "Misschien is de commotie en de verontwaardiging voorbarig, wij hebben de lijst via Haagse bronnen gekregen. Ze hebben helemaal uitgerekend wat het effect zou zijn: het verbod op het schenken van alcohol in de sportkantine beperkt het alcoholgebruik met 0,3 procent."

Teeven vreest echter dat staatssecretaris Van Ooijen (ChristenUnie) de verkeerde motivatie heeft om zijn plannen alsnog door te drukken. "Ik zou me er niet zoveel zorgen over maken als er een minister of bewindspersoon zit die het zakelijk beargumenteert en de voors en tegens afweegt", begint hij zijn relaas. "Maar hier zie ik een bewindspersoon die op een soort missie is, ik zal niet zeggen een heilige missie. Het lijkt er een beetje op dat hij zegt: Alle leuke dingen voor de mensen moeten een beetje verdwijnen", aldus Teeven.