Genee, Sneijder en Van der Meijde weer het podium op: hier treden De Offsiders voor de tweede keer op

Wilfred Genee, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde gaan binnenkort voor de tweede keer optreden. Met hun groep De Offsiders zijn ze op woensdag 28 juni te vinden bij het Muziekfeest op het Plein in Roermond. Eerder waren de tafelheren van Veronica Offside al te vinden in Uden.

Genee kondigde woensdag in het radioprogramma Marcel in de Morgen op Sterren NL Radio aan dat De Offsiders over een week van de partij zijn in de Limburgse plaats. "Wesley moet ik wel weer even zien te paaien, Andy gaat sowieso ja zeggen. We zullen er gewoon bij zijn", aldus Genee. De Offsiders zitten eigenlijk niet zo te wachten op veel optredens en vragen daarom liefst 25.000 euro om hun hit 'Een Aperolletje' te laten horen.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week woensdag waren de drie heren al te vinden in Uden, waar de TROS ook een Muziekfeest op het Plein organiseerde. In Noord-Brabant keek Genee zijn ogen uit. "Dit is het hoogste wat er is. Achter de schermen kwam ik Frans Duijts tegen, ik zag Frans Bauer aan een huzarensalade zitten, Corry Konings was er samen met haar dochter. Daar liepen allemaal sterren rond, het was een groot feest", blikte de presentator terug.