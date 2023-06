Hier is de troostfinale en de finale van de Nations League te zien

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op televisie komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 18 juni.

Wedstrijden

Nederland - Italië (15.00 uur)

Na de nederlaag tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League rest de troostfinale voor het Nederlands elftal. Het zal voor bondscoach Ronald Koeman lastig zijn om de spelers te motiveren om nog een laatste keer tot het gaatje te gaan, zeker omdat er in Enschede eigenlijk vrij weinig op het spel staat. Met Italië treft Oranje het land dat zijn meerdere moest erkennen in Spanje.

Artikel gaat verder onder video

Kroatië - Spanje (20.45 uur)

De Kuip is vanavond het decor van de finale van de Nations League tussen Kroatië en Spanje. Het publiek in Rotterdam zou zomaar getuige kunnen zijn van de laatste interland van Luka Modric, die afgelopen woensdag tegen het Nederlands elftal een van de uitblinkers was. Het is nog niet duidelijk of de 37-jarige spelmaker zijn interlandloopbaan na de Final Four van de Nations League voortzet.

Voetbal op tv

15.00 uur: Nederland - Italië, NPO 1 / Ziggo Sport - live verslag van de troostfinale

20.45 uur: Kroatië - Spanje, NPO 1 / Ziggo Sport - live verslag van de finale