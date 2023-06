Humberto Tan vertelt Wilfred Genee wat hem opvalt aan Vandaag Inside: 'Dat is zo gek'

Humberto Tan heeft Wilfred Genee bij Renze op Zondag laten weten wat hij vindt van Vandaag Inside. De 57-jarige presentator kijkt naar eigen zeggen weinig naar het programma waar naast Genee iedere uitzending ook Johan Derksen en René van der Gijp aanschuiven. Desalniettemin is hem iets opgevallen.

Het onderwerp komt ter sprake als Genee vertelt dat hij niet op dezelfde manier zou kunnen werken als Renze Klamer. "Ik zit met jou mee te kijken en je moet dat onderwerp zolang en zoveel minuten behandelen. Dan krijg je het onderwerp van Humberto, een mooi onderwerp, maar ja: het is ook Videoland, het is ook RTL, dus er zit een commercieel bij. Dan denk ik: dat zou ik helemaal niet kunnen. Ik zou dat echt lastig vinden omdat het zo volgens een draaiboek moet, terwijl wij maar wat doen."

Genee legt uit dat hij zelf presenteert zoals hij thuis op de bank met zijn afstandsbediening zit. "Ik probeer als het ware in de belevingswereld van de kijker te komen. Dan denk ik: zou de kijker het nog leuk vinden? Zo nee, dan moet ik Johan boos maken, René verleiden tot een grap of een van onze gasten aanspelen. Ik probeer het dus een beetje van de rechte lijn weg te halen."

Tan wordt vervolgens door Klamer naar zijn mening over Vandaag Inside gevraagd. "Het is heel knap wat ze doen. Ik kijk niet zo vaak, maar wat zij doen, daar zit heel veel verrassing in. Wat wij doen, staat meer vast en heeft daardoor minder verrassing. Je hebt ons wel eens 'middle of the road' genoemd en dat is wel een beetje zo. Jullie zijn veel extremer en het kan daardoor makkelijker ontsporen. Dat is wat mensen heel fijn en prettig vinden."

Genee probeert als presentator het 'TikTok-gevoel' na te bootsen. "Mijn kinderen kijken daar de hele dag op. Het gaat zo snel allemaal. Zo probeer ik ook te presenteren. Dat je bij jezelf denkt: er moet wat gebeuren, het duurt nu te lang", aldus de presentator van Vandaag Inside, die met zijn uitspraken een reactie bij Tan ontlokt. "Het gekke is, en misschien is dat een beetje intern gelul: wat jullie doen is veel jonger, maar jullie doelgroep is ouder. Dit (Renze op Zondag, red.) is veel ouder, maar degenen die kijken zijn jonger. Dat is zo gek", aldus Tan.

Daar is Genee het niet helemaal mee eens. Vandaag Inside trekt volgens hem een steeds jonger publiek aan. "Het laatste half jaar zie je die doelgroep steeds breder worden. Er zijn echt heel veel jonge mensen die ook kijken."