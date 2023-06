Medisch ongeval werpt schaduw over amateurwedstrijd VV HOVC - VV Beilen

VV HOVC won zondag van VV Beilen en verzekerde zich daarmee van lijfsbehoud in de tweede klasse, maar van vreugde was nauwelijks sprake. De wedstrijd werd immers overschaduwd door een medisch ongeval bij Beilen-buitenspeler Nick Mathijssen, die met een traumahelikopter werd afgevoerd en inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen.

Matthijssen maakte aan het begin van de tweede helft na een 'prachtige solo' de 3-1 en gaf Beilen daarmee nog enige hoop op een comeback, schrijft het Dagblad van het Noorden. Hij werd vervolgens echter hard geraakt door een verdediger van HOVC: de hoofden kwamen tegen elkaar, aldus RTV Drenthe. Vervolgens sloeg de paniek toe, want Beilen bleef 'na een soort epileptische aanval roerloos liggen en was even niet aanspreekbaar'.

De aanvaller werd op het veld geholpen door de verzorgers van beide teams en een toegesnelde BHV’er, die op dat moment aanwezig was bij een beachvolleybaltoernooi naast het voetbalveld, zag RTV Drenthe. Twee ambulances en een traumahelikopter arriveerden. Matthijssen kon zelf op de brancard stappen en werd onder luid applaus van de zeshonderd aanwezige toeschouwers afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij is onderzocht en uiteindelijk groen licht kreeg om weer naar huis te gaan.

De spelers van Beilen wilden de wedstrijd wel hervatten en dat gebeurde ook. Aan de tussenstand (3-1) veranderde echter niets meer. "Dit gebeuren legde de wedstrijd in feite stil, er gebeurde nauwelijks meer iets, er lag een deken over", merkt HOVC-trainer Erik de Jong op in gesprek met het Dagblad van het Noorden. HOVC blijft tweedeklasser en Beilen degradeert naar de derde klasse.