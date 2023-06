Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: 'Sven Mislintat hoeft hem niet te hebben'

Mike Verweij verwacht niet dat Ajax zich deze zomer gaat versterken met Arda Güler. Het achttienjarige toptalent van Fenerbahçe SK werd veelvuldig gelinkt aan de Amsterdammers. Volgens clubwatcher Verweij is de kans dat Ajax gaat toeslaan bijzonder klein te noemen.

"Heel internet en Twitter gaat los over Arda Güler, die naar Ajax zou komen", begint Verweij zijn verhaal in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "De informatie die ik tot dusver heb is dat Mislintat hem niet wil. Klaas-Jan Huntelaar is heel erg gecharmeerd van die jongen. Maar hij moet zeventien miljoen euro kosten. Het is een jonge jongen en de familie wil ook heel veel geld. Dat is voor Ajax onbespreekbaar en dat kan ik me heel goed voorstellen."

Verweij is tegelijkertijd wel van mening dat er voor Güler een mooie toekomst zal wachten. Hij is onder de indruk van de jonge Turk. "Het is een geweldige voetballer, kijk vooral op YouTube even naar die speler. En dan roept Valentijn natuurlijk dat je van iedereen zo'n mooi bandje kan maken. Deze jongen is echt heel erg goed, maar ook echt heel erg duur. Dat Ajax daar niet mee in zee gaat, dat snap ik wel."

Güler komt uit de jeugdopleiding van Fenerbahçe, dat hem in de zomer van 2019 wegplukte bij Gençlerbirliği. Inmiddels is de jongeling een vaste waarde bij de grootmacht uit Istanbul. Hij speelde afgelopen seizoen 35 wedstrijden, waarin hij goed was voor zes doelpunten en zeven assists. Güler ligt nog tot medio 2025 vast in het Şükrü Saracoğlustadion. De Turkse Messi wordt inmiddels ook in verband gebracht met onder meer AC Milan, FC Barcelona en clubs uit de Premier League.