Minouche van der Gijp blij met vakantie Vandaag Inside: 'In tegenstelling tot wat mensen denken...'

Het seizoen van Vandaag Inside zit erop en daar is Minouche van der Gijp duidelijk blij mee. De vrouw van René van der Gijp laat op Instagram weten uit te kijken naar tien weken vakantie met haar partner en benadrukt heel trots te zijn op René.

"Trots op jou! In tegenstelling tot wat andere mensen denken is het niet altijd makkelijk om een goede uitzending neer te zetten. But you did it", schrijft Minouche in haar Instagram Story. "En nog eens talkshow nummer 1 geworden. Nu even niks. Genieten van heel veel wijntjes (nu wel), lekker uiteten, vakantie vieren samen én de kids."

Met de opmerking over het drinken van wijn lijkt Minouche te knipogen naar de verhalen over het drankgebruik van haar echtgenote. Verder deelt ze op haar feed een afbeelding waarop ze René omhelst, met de tekst: "10 weken dit."