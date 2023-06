Mislopen WK-finale was gigantische klap voor Makkelie: 'Trok me twee dagen terug op mijn hotelkamer'

Danny Makkelie liep tijdens het WK in Qatar de finale tussen Argentinië en Frankrijk mis, wat voor de nodige gevolgen heeft gezorgd bij de scheidsrechter. De arbiter laat in een openhartig interview weten grote moeite te hebben gehad met het verwerken deze klap, waardoor hij ook niet een seizoen heeft gedraaid waar hij zelf op had gehoopt.

'Ik streef naar perfectie, wij gaan voor een 10, maar het was te vaak een 6 of 7", geeft Makkelie aan in een uitgebreid interview met Voetbal International. Als oorzaak wijst Makkelie naar het WK in Qatar. De afloop van het eindtoernooi in het emiraat was voor Makkelie niet het einde waar hij op had gehoopt. Zijn pijlen waren vol gericht op de finale, de hij uiteindelijk niet kreeg van de FIFA. Daar had de arbiter alle begrip voor, maar het mislopen van de eindstrijd tussen Argentinië en Frankrijk zorgde wel voor een enorme klap, die de scheidsrechter moeilijk kon verwerken,

"Het heeft wel een mentale klap gegeven. Ik trok me twee dagen terug op mijn hotelkamer Weet je, in eerste instantie dachten we dat de uitschakeling van Nederland goed voor ons was. Iedereen zal snappen dat je als scheidsrechter ook het hoogste wil bereiken en dat zat er in. Wij waren in het stadion tijdens Nederland-Argentinië en dan zie je een krankzinnige wedstrijd. Pas na afloop kregen we de ophef en de impact mee, het gedrag van de spelers over en weer. Dan is het logisch dat wij niet voor Argentinië konden worden aangesteld. Het gaat om beeldvorming, ik snap dat wel. Je moet nou eenmaal de schijn voorkomen. Het blijft ingewikkeld, dat is de moeilijkheid. Dan kun je het over professionaliteit en integriteit hebben, maar zo kijken buitenstaanders niet. Misschien daarom was ik er wel goed ziek van, het was pijnlijk", zegt een openhartige Makkelie.

De scheidsrechter, die wel werd verkozen tot beste arbiter in de Eredivisie van het afgelopen seizoen, heeft de naweeën ondervonden van het mislopen van de WK-finale: "Ik heb het ook eerlijk tegen mijn assistenten gezegd. Het kwam niet vanzelf, ik heb ze om extra ondersteuning gevraagd. Ik wilde wel blijven fluiten. Net alsof je een aanrijding hebt gehad. Dan moet je ook snel weer gaan rijden." Fluiten ging Makkelie weer snel en de steun van mensen in zijn omgeving hielpen daarbij.

Zo nam voormalig-scheidsrechter Björn Kuipers kort nadat Makkelie het nieuws kreeg dat hij niet de leiding zou hebben over de WK-finale contact op met de scheidsrechter: "Björn Kuipers heeft hetzelfde meegemaakt in 2014 toen het Nederlands elftal de halve finale bereikte. Hij was de eerste die aan de lijn hing. Dat waardeer ik enorm, zijn ervaringen helpen me. Ik kijk enorm op tegen hem, hij is echt wel een voorbeeld, we hebben veel contact gehad. Ik kon die dagen mijn ei kwijt bij hem", zegt een dankbare Makkelie.