Na 740.411 wedstrijden in het amateurvoetbal was dit de grootste uitslag

Het amateurvoetbalseizoen wordt vrijdag, zaterdag en zondag afgesloten met Het Nationale Voetbalweekend. Ruim vijfhonderd deelnemende verenigingen vieren het amateurvoetbal met hun leden én niet-leden. De KNVB grijpt het moment aan voor een interessante terugblik op het amateurseizoen.

Het afgelopen seizoen hebben de amateurs in totaal 740.411 wedstrijden gespeeld (waarvan 41.372 in de zaal), zo heeft de KNVB becijferd. Gemiddeld vielen 6,7 doelpunten per veldwedstrijd; in de zaal waren dat er 8,8. De grootste uitslag op het veld bij de volwassenen was 35-1.

Opvallend: er zijn grote verschillen in doelpuntenproductie tussen de provincies. Gemiddeld vielen de meeste doelpunten per wedstrijd (veldvoetbal) in district West 1 (grotendeels de provincie Noord-Holland, Utrecht en een stukje van Flevoland): 7,0. In district Zuid 2 (Limburg en een deel van Noord-Brabant) werd het minst gescoord: 4,6.

De KNVB zet ook de 89.265 scheidsrechters in het zonnetje die de wedstrijden mogelijk hebben gemaakt. "Met de hulp van zo’n 400.000 vrijwilligers (bestuursleden, trainers, faciliteiten) konden bijna 1,2 miljoen KNVB-leden van het amateurvoetbal genieten", voegt de bond toe.

Tijdens Het Nationale Voetbalweekend organiseren clubs activiteiten, waarbij de eigen leden een feestje kunnen vieren en de omliggende buurt op een laagdrempelige manier kan kennismaken met de club. Er zijn activiteiten zoals toernooien, voetbalkampen en vrijwilligersfeesten, maar Het Nationale Voetbalweekend staat ook bekend om ‘shirtjesvrijdag’, de jaarlijkse dag dat men met het voetbalshirt van de eigen vereniging aan naar het werk, school of gewoon naar de supermarkt gaat. Dit jaar is ‘shirtjesvrijdag’ op vrijdag 9 juni.

