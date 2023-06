Ajax verhuurt Naci Ünüvar komend seizoen aan FC Twente, maar wijst speciaal verzoek af

Naci Ünüvar speelt komend seizoen voor FC Twente, zo meldt De Telegraaf zaterdagavond. De club was door het vertrek van Václav Cerny (VfL Wolfsburg) en het vermoedelijke vertrek van Virgil Misidjan (PAOK Saloniki) op zoek naar versterking op de vleugels en kwam uit bij de aanvaller van Ajax. Momenteel wordt het laatste papierwerk afgerond.

Ünüvar werd vorig seizoen verhuurd aan Trabzonspor, maar kwam tot slechts twaalf officiële wedstrijden en drie doelpunten. Door een blessure keerde hij voor het einde van de Süper Lig al terug naar Amsterdam. Het lag niet in de lijn der verwachting dat hij komend seizoen onder Maurice Steijn perspectief zou hebben op veel speeltijd. Daarom is Ajax akkoord met een verhuurperiode, al is het verzoek van een optie tot koop afgewezen door technisch directeur Sven Mislintat.

De twintigjarige Ünüvar gold in de jeugd bij Ajax als een toptalent, maar slaagde er nog niet in om door te breken. Hij speelde in totaal pas drie officiële wedstrijden voor Ajax, allemaal invalbeurten, en maakte vooral minuten bij Jong Ajax. Namens het beloftenteam kwam Ünüvar tot 73 officiële optredens, waarin hij 24 keer scoorde en 18 assists gaf.