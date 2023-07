Nieuwe FCUpdate Podcast: 'De transfer van Bellingham zit die van Álvarez in de weg, dat hadden we niet verwacht'

Jude Bellingham heeft al een tijdje zijn langverwachte transfer naar Real Madrid te pakken, maar wie had verwacht dat die transfer de overstap van Edson Álvarez van Ajax naar Borussia Dortmund zou dwarsbomen? De Mexicaan is naar verluidt in de wachtkamer gezet, in de nieuwste FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk de situatie rondom Álvarez.

Ook is er aandacht voor Jurriën Timber, wiens transfer wél lijkt door te gaan. De jonge verdediger heeft zich bewezen bij Ajax en staat op de rand van een overgang naar Arsenal. "Die transfer van Timber naar Arsenal zie ik wel zitten", aldus Bob in de podcast.

Daarnaast wordt de eventuele drooglegging van sportkantines besproken. Het plan van staatssecretaris Maarten van Ooijen wordt met veel kritiek ontvangen, ook in de podcast kunnen de twee het plan niet begrijpen. "Dat je er wellicht als minister van volksgezondheid een keer aan hebt gedacht dat kan, maar heeft nou niemand in de loop van tijd zijn plan afgekraakt in zijn directe omgeving?", vraagt Stan zich hardop af.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast met Stan en Bob!