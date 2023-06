Opstelling Oranje: Koeman voert één wijziging door voor troostfinale tegen Italië

Het Nederlands elftal begint zondagmiddag met Noa Lang in de basis aan de troostfinale van de Nations League tegen Italië. De aanvaller van Club Brugge, die wordt gelinkt aan zowel PSV als Ajax, is de enige wijziging ten opzichte van de verloren halve finale tegen Kroatië.

Lang zal tegen de Italianen vanaf de linkerkant gaan spelen, zo is de verwachting. Aan de rechterkant wordt Donyell Malen, de andere doelpuntenmaker tegen de Kroaten, gehandhaafd door Koeman. Cody Gakpo begint andermaal als spits, waardoor Xavi Simons op de nummer tien-positie terecht lijkt te gaan komen. Die werd tegen de Kroaten nog ingenomen door Teun Koopmeiners, maar de middenvelder van Atalanta neemt zondag plaats op de bank.



Mancini gooit opstelling om

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft zijn elftal wél omgegooid voor de troostfinale in Enschede. Van de elf die in de halve finale het onderspit dolven tegen Spanje zijn alleen doelman Gianluigi Donnarumma, verdedigers Rafael Tolói en Francesco Acerbi en middenvelder Davide Frattesi er opnieuw vanaf de aftrap bij. Mancini heeft wél basisplaatsen ingeruimd voor spelers als Wilfried Gnonto en Giacomo Raspadori.



Opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, F. de Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang



Opstelling Italië: Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Gnonto, Retegui, Raspadori