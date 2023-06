PSV onderneemt actie en zet eerste stap om Crysencio Summerville binnen te halen

PSV maakt werk van de komst van Crysencio Summerville. De Eindhovenaren hebben volgens De Telegraaf hun interesse kenbaar gemaakt bij de 21-jarige aanvaller van Leeds United. Een deal is echter ngo ver weg.

FCUpdate-journalist Mounir Boualin kwam deze week met de primeur dat Summerville op de radar staat van PSV. De Telegraaf meldt nu dat de naam van de snelle buitenspeler in meerdere scenario's de revue is gepasseerd in Eindhoven. Zo zou Summerville bijvoorbeeld een kwaliteitsimpuls zijn als Johan Bakayoko - die in januari in de concrete belangstelling stond van Paris Saint-Germain - niet te behouden blijkt.

Een goedkope optie is Summerville niet. De geschatte transferwaarde van de aanvaller ligt tussen de acht en tien miljoen euro. Een constructie met een 'stevig' doorverkooppercentage of een terugkoopmogelijkheid voor Leeds lijkt echter uitkomst te kunnen bieden. Wel moet PSV rekening houden met forse concurrentie: clubs uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië hebben Summerville ook op het oog.

BILD schreef donderdag dat Borussia Dortmund een van de clubs is die zijn oog heeft laten vallen op Summerville. Onder meer RB Leipzig en Aston Villa zouden eveneens interesse hebben in de aanvaller die in 2020 Feyenoord voor Leeds verruilde.