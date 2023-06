Premier League-ster Summerville kan naar top van de Eredivisie

Crysencio Summerville (Leeds United) kan een jaar nadat hij is doorgebroken in de Premier League de overstap naar de Nederlandse top maken. Dat meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin. PSV zou, zodra de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer een feit is, werk willen maken van de 21-jarige buitenspeler, die zijn opleiding genoot bij Feyenoord.

PSV wil doorpakken op het moment dat de nieuwe trainer voor volgend seizoen definitief binnen is. De kans lijkt levensgroot aanwezig dat die naar de naam Peter Bosz luistert. Volgens het Eindhovens Dagblad is de oud-trainer van onder meer Ajax en Bayer Leverkusen momenteel de enige kandidaat waar de club mee in gesprek is.

Artikel gaat verder onder video

Zodra de aanstelling van Bosz een feit is, wil PSV direct doorpakken en kijken of de komst van Summerville te realiseren valt, zo weet Boualin dinsdag te melden. De club krijgt daarbij echter wel concurrentie: ook Aston Villa en RB Leipzig zouden hun oog op de buitenspeler hebben laten vallen.

Summerville (21) is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar tot een debuut in het eerste elftal van de Stadionclub kwam het niet. Via verhuurbeurten aan FC Dordrecht en ADO Den Haag speelde hij zich echter in de kijker van Leeds, dat in september 2020 toesloeg. Dit seizoen beleefde Summerville zijn doorbraak in de hoofdmacht van Leeds. Op 23 oktober maakte hij in het verloren thuisduel met Fulham (2-3) als invaller zijn eerste doelpunt namens de degradant. Het bleek de opmaat van een fraaie serie, want ook in de daaropvolgende duels met Liverpool, Bournemouth en Tottenham Hotspur kwam hij tot scoren.