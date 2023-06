Seizoensoverzicht PSV Podcast: 'PSV heeft 9 punten verspeeld tegen de degradanten, dat heeft ze uiteindelijk de titel gekost'

Het seizoen van PSV was wisselvallig. Na het verslaan van Arsenal in de Europa League en het pakken van twee prijzen wordt er misschien toch heel geïrriteerd gekeken naar het mislopen van de landstitel. De Eindhovenaren zijn tweede geworden. Host Stan Timmerman en de 'officieuze' PSV-watcher van FCUpdate Mounir Boualin bespreken het seizoen van de club uit het zuiden.

De belangrijkste conclusie die getrokken is, is dat de drie nederlagen bij de degradanten Cambuur, FC Groningen en FC Emmen de club de titel hebben gekost. "Dat zijn gewoon negen punten, die onnodig verloren zijn gegaan. Die kwam je aan het einde tekort", aldus Mounir. Maar het verlies bij die drie clubs is het niet enige probleem van PSV dit seizoen.

De exit van Ruud van Nistelrooij is een grote smet op het seizoen van de club. "Het is gewoon één grote slangenkuil waar hij in terecht kwam. Als speler liet hij niet met zich sollen, dat heeft hij vastgehouden. Dat is hem te prijzen."

