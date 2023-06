Nederlanders in actie tijdens finale van de Champions League tussen Inter en Manchester City

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 10 juni.

Nieuws

Persconferentie Ronald Koeman

Op de KNVB Campus in Zeist licht Ronald Koeman om 15.00 uur tijdens een persconferentie zijn selectie voor de Final Four van de Nations League toe. De Oranje-selectie bestond eerst uit 26 spelers, maar door het wegvallen van Memphis Depay (geblesseerd), Daley Blind en Tijjani Reijnders (beiden afgevallen) nu uit 23 man.

Specials

Transferweekje

Het seizoen is bijna ten einde en dus richten de clubs zich massaal op het invullen van hun selecties voor volgend seizoen. Een aantal grote transfers is al beklonken, maar de geruchtenmachines draaien overuren. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden

Manchester City - Internazionale (21.00 uur)

Alle ogen zijn vandaag gericht op Istanbul, waar Manchester City en Internazionale de finale van de Champions League spelen. De Engelsen wonnen in eigen land zowel de landstitel als het belangrijkste bekertoernooi, de FA Cup. De ploeg van Nathan Aké en trainer Pep Guardiola geldt dan ook als topfavoriet voor de Champions League, waarmee The Citizens een historische treble compleet zouden kunnen maken. Vlak het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij echter niet uit: trainer Simone Inzaghi verloor slechts één van de acht finales waarbij hij als coach op de bank zat.

Voetbal op tv

21.00 uur: Manchester City - Internazionale, RTL7 / Ziggo Sport - live verslag van de finale van de UEFA Champions League