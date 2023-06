Taylor en Rensch reageren op de aanstelling van Steijn bij Ajax: 'Snap niet waarom het iedereen verrast'

Kenneth Taylor en Devyne Rensch zijn de eerste Ajax-spelers die zich hebben uitgesproken over de komst van Maurice Steijn. De twee talenten van Jong Oranje zijn blij dat er duidelijkheid is over de trainerspositie en kijken positief naar de aanstelling van de oefenmeester in de Johan Cruijff Arena.

“Het verrast iedereen, maar ik snap niet waarom het iedereen verrast”, reageert Taylor in gesprek bij de NOS. "Tegenwoordig is iedereen naamgericht, maar dat vind ik een beetje onzin.” De eerste reactie van de middenvelder was dan ook positief, nadat hij het Ajax-nieuws nieuws hoorde. “Van: 'Gelukkig, we hebben een nieuwe trainer. Die moeten we zo snel mogelijk hebben'.”

Artikel gaat verder onder video

Rensch staat onbevooroordeeld tegenover de komst van Steijn. “Ik heb alle vertrouwen in de directie”, reageert de verdediger over de mensen die hem aangesteld hebben. “Natuurlijk ben je wel benieuwd wie de trainer wordt nadat John Heitinga werd ontslagen. Maar ik hield me er niet zo mee bezig. We gaan het zien”, had hij nog weinig verwachtingen over de komst van Steijn.

Steijn werd woensdag officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen naar een zeer knappe zesde plaats en moet met ingang van volgend seizoen de onttroonde landskampioen weer aan het voetballen krijgen.