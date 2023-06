Taylor reageert voor het eerst op aanstelling Steijn: 'Ik weet niet waarom jij verrast bent...'

Kenneth Taylor heeft voor het eerst gereageerd op de aanstelling van Maurice Steijn als hoofdtrainer van Ajax. Het was voor de 21-jarige middenvelder een verrassing dat de Amsterdammers in de zoektocht naar een opvolger van John Heitinga uitkwamen bij de (ex-)trainer van Sparta Rotterdam.

Taylor werd na afloop van de oefenwedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Japan (0-0) door Pascal Kamperman aan de tand gevoeld over het nieuws uit de Johan Cruijff ArenA. "Wij wisten evenveel als jullie. Het was voor ons een verrassing en voor jullie ook", aldus Taylor.

Artikel gaat verder onder video

Kamperman erkende dat hij verrast was door de keuze van Ajax voor Steijn en wilde van Taylor weten of hij dat gevoel deelde. "Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik weet niet waarom jij verrast bent...", reageerde de Ajacied.

De verslaggever legde uit dat de naam van Steijn de voorbije tijd niet was gevallen en hij de trainer ook niet als optie had gezien voor de vacante positie. "Het draait niet altijd om namen", reageerde Taylor daarop. "Misschien denken we over een maand: top. Het kan altijd beide kanten opgaan met een transfer."