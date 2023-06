Televisiekijkers ergeren zich tijdens FA Cup-finale kapot aan Wytse van der Goot

Voetbalsupporters in Nederland ergeren zich zaterdagmiddag massaal aan de verslaggeving door Ziggo Sport van de FA Cup-finale tussen Manchester City en Manchester United. Commentator Wytse van der Goot is namens de betaalzender aanwezig op Wembley en doet verslag van het duel, maar diens stemgeluid loopt niet synchroon met het beeld.

City schoot vanmiddag flitsend uit de startblokken, want Ilkay Gündogan zorgde al na twaalf seconden voetballen van grote afstand voor de 1-0. Nog ver voordat de bal het net raakte, had Van der Goot het doelpunt al verraden voor de televisiekijkers met zijn commentaar.

Het feit dat het stemgeluid van Van der Goot niet synchroon loopt met het beeld op Ziggo Sport, zorgt voor grote ergernis onder Twitteraars. “Dit probleem is inmiddels bekend, we werken aan een oplossing! Er zijn namelijk problemen met de verbinding vanuit Engeland. Excuses voor het ongemak!”, reageert Ziggo Sport zelf via Twitter op de kritiek. Op dat moment, in de dertigste minuut van de wedstrijd, was het probleem nog niet verholpen.

Het is niet de eerste keer deze week dat het commentaar van Van der Goot tot grote ergernis leidt onder voetbalsupporters. Afgelopen woensdag liep het commentaar van de verslaggever tijdens de Europa League-finale tussen AS Roma en Sevilla namelijk ook al niet synchroon met het geluid. Toen verzorgde Van der Goot het commentaar namens Veronica in de Puskás Aréna in Boedapest.

WOWW!! HET IS AL 𝟏-𝟎! 🤯

Een ongelofelijke start van de FA Cup finale! Na 12 (!) seconden legt Gündoğan de bal al in het net! 💥#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/lPEjDMTgBY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

Commentaar loopt voor op wat wij op televisie zien. Kan niet. — Yannick Ronner (@RonnerYannick) June 3, 2023

Leuk dat commentaar voor loopt op de wedstrijd…… man is al aan het gillen voordat Gündogan de bal heeft….. — Justin (@RoodAtronic) June 3, 2023