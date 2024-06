‘Ten Hag heeft toptarget in het vizier: buitenspeler ziet transfer wel zitten’

is het voornaamste transferdoelwit van Manchester United in de komende transferwindow, aldus transferjournalist Ben Jacob in The United Stand. Volgens de journalist staat de Franse buitenspeler ook niet onwelwillend tegenover een transfer naar The Red Devils.

"Ik heb geen twijfel dat Manchester United zich gaat melden in de strijd om Olise", aldus Ben Jacob over de 22-jarige aanvaller. "Ik heb gehoord dat hij de stap naar United graag zou willen maken. Chelsea zou ook in de race zijn, maar als Olise een keuze moet maken dan zou hij voor United gaan." Het is niet de eerste keer dat de buitenspeler van Crystal Palace gelinkt wordt aan Manchester United.

Olise was afgelopen seizoen bij Crystal Palace een van de absolute smaakmakers. De aanvaller was in negentien Premier League-wedstrijden goed voor tien doelpunten en zes assists. De buitenspeler heeft bij The Eagles nog een contract tot medio 2027, waardoor de ploeg van trainer Oliver Glasner een fors bedrag kan vragen voor Olise. Volgens geruchten zou Manchester United minstens zeventig miljoen euro moeten neertellen voor de Fransman.

