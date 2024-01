'Speler die Ten Hag vorig seizoen pijn deed moet eerste Ratcliffe-aankoop United worden'

De eerste speler die Sir Jim Ratcliffe naar Manchester United zou willen halen is volgens Britse media bekend. Het gaat om (22), die het elftal van Erik ten Hag vorig seizoen nog pijn deed namens zijn huidige werkgever Crystal Palace.

The Evening Standard meldt dat Ratcliffe, die sinds december een kwart van de clubaandelen in bezit heeft, Olise komende zomer naar Manchester zou willen halen. De 22-jarige buitenspeler, die is geboren in Londen maar zijn jeugdinterlands voor Frankrijk speelt, zou dan voor een gelimiteerd bedrag over te nemen zijn van zijn huidige club.

De hoogte van zijn vertrekclausule is niet bekend, maar sinds Olise zijn contract in augustus vorig jaar met vier jaar verlengde zou hij voor 'aanzienlijk meer dan de vorige clausule van 40 miljoen euro' mogen vertrekken. Olise komt sinds 2021 uit voor The Eagles maar moest dit seizoen lang geblesseerd toekijken. Pas in november maakte hij zijn eerste minuten in de Engelse competitie, maar in de negen wedstrijden die hij in totaal speelde in de eerste seizoenshelft wist hij wel vijf keer het net te vinden.

Dat lukte hem vorig seizoen ook in het thuisduel met United. Het elftal van Ten Hag leek op Selhurst Park op weg naar drie belangrijke punten door een goal van Bruno Fernandes, tot Olise in blessuretijd mocht aanleggen voor een vrije trap. Via de onderkant van de lat wist hij David de Gea te verschalken en daarmee een punt te redden (1-1). Zijn fraaie uithaal werd later zelfs genomineerd voor de prijs van mooiste doelpunt van het seizoen, maar die ging uiteindelijk naar Julio Enciso (Brighton & Hove Albion).