The Champ vertelt Andy over zijn Eredivisie-ambities: 'Liever een koning in Afrika'

Pieter de Jongh, beter bekend als The Champ, is te gast in de nieuwste aflevering van Bij Andy in de Auto. De spraakmakende trainer geniet van zijn werk in Afrika, waar hij in Zimbabwe zijn schitterende bijnaam verdiende.

Het werk in Afrika is niet te vergelijken met dat van een trainer in Europa, stelt De Jongh onomwonden. "Respect voor Ronald Koeman, maar die zou niet om kunnen gaan met de dingen die daar gebeuren", vertelt hij. "Er zijn wel meer Nederlandse trainers daar geweest", vervolgt The Champ, "maar die waren daar heel kort. Stanley Menzo zat in Zuid-Afrika, daar is alles beter geregeld, maar ook daar heb je met dingen te maken."

Zo krijgt hij regelmatig te maken met zwarte magie, in West-Afrika ook wel Juju genoemd. "In Swaziland was dat enorm", herinnert De Jongh zich. "We speelden een wedstrijd tegen Zimbabwe, op een gegeven moment ging een belletje in de pauze dat de tweede helft ging beginnen en ik mis gewoon drie spelers joh!" Van der Meijde vraagt: "Die waren weg?", waarop The Champ antwoordt: "Die waren door zo'n Juju-man gepakt, daar werd dan helemaal water overheen gegooid!"

Nobody in Nederland

In het Nederlandse profvoetbal kreeg De Jongh nooit de kans om zijn trainerskwaliteiten te tonen. "Ik weet ook: Ajax, Feyenoord, PSV en AZ die komen niet", toont hij zich realistisch. "De rest: misschien, dat weet ik niet, maar ik zit daar niet op te wachten", vervolgt hij. "Ik ben liever de koning in Afrika dan een nobody in Nederland."