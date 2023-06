Ultra's AC Milan zingen overleden Berlusconi voor het laatst toe: 'Er is maar één president'

De tifosi van AC Milan hebben massaal afscheid genomen van de maandag overleden oud-voorzitter van de club, Silvio Berlusconi. De geruchtmakende ondernemer, politicus én voetbalbestuurder werd 86 jaar.

Berlusconi was tussen 1986 en 2017 voorzitter en eigenaar van AC Milan, dat onder zijn leiding jarenlang toonaangevend was in het Italiaanse én het mondiale voetbal. Zo won de club onder zijn leiding liefst vijf keer de Champions League en werden de Rossoneri bovendien acht keer landskampioen. Vooral de periode waarin Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten onder trainer Arrigo Sacchi voor de club uitkwamen spreekt nog altijd bij veel fans tot de verbeelding.

Dinsdag trokken de Ultra's van Milan naar het huis van Berlusconi. Daar werd hij nog één keer toegezongen zoals dat in het San Siro ook jarenlang gebeurde. "Er is maar één president", zo klonk het uit honderden kelen. Bij het huis van Berlusconi werden naast talloze bloemen ook clubshirts van Milan, maar ook zijn huidige club Monza en Italiaans Napoli neergelegd.