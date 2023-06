Valentijn Driessen verrast door Oranje-trainingen: 'Een genot om te zien'

De trainingen die Sipke Hulshoff geeft bij het Nederlands elftal hebben indruk gemaakt op Valentijn Driessen. De 48-jarige trainer is sinds enkele maanden als rechterhand van bondscoach Ronald Koeman in dienst bij de KNVB. Die functie combineert hij met die van assistent-trainer bij Feyenoord.

Volgens Driessen zijn de Oranje-trainingen die worden geleid door Hulshoff 'een genot om te zien.' "Hij zit er bovenop en weet exact wat hij wil. Hij geeft heel goede en duidelijke aanwijzingen aan de spelers. Negen van de tien keer hoor je trainers zeggen: even een stapje extra, of: kom op", begint de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Hulshoff geeft volgens Driessen juist functionele aanwijzingen. "Hij zegt bijvoorbeeld: inspelen op het linkerbeen, pak die ruimte en pak die meter naar rechts toe. Dat zijn aanwijzingen waar de speler en het team beter van worden. Ik heb echt het idee dat ze bij het Nederlands elftal bezig zijn met een bepaald spelsysteem waar hij ook bij Feyenoord mee bezig is en waar het Nederlands elftal echt van kan profiteren. Ik vond het heel leuk om te zien."