Van Hanegem geeft Steijn advies over centraal duo bij Ajax: 'Ik zou dat prima aandurven...'

Als het aan Willem van Hanegem ligt, schrijft Ajax-trainer Maurice Steijn verdediger Calvin Bassey niet zomaar af voor een plek in zijn defensie. De Kromme denkt zelfs dat de Nigeriaan deel moet uitmaken van het vaste verdedigingsduo van de Amsterdammers, nu Jurriën Timber op het punt staat zijn transfer naar Arsenal te beklinken.

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad gaat Van Hanegem in op de situatie van Bassey, die afgelopen zomer voor 23 miljoen euro werd overgenomen van het Schotse Rangers FC maar in Amsterdam bakken kritiek over zich heen kreeg. "Hij kan een hele goede verdediger zijn, als je hem niet van die ingewikkelde dingen laat doen aan de zijkanten", meent Van Hanegem echter.

Aan de zijde van Bassey zou Van Hanegem de jonge Jorrel Hato graag in het centrum van de Ajax-defensie zien acteren. "Ik zou dat prima aandurven", zegt hij stellig, "en het is me een zorg hoeveel die Bassey gekost heeft, ik denk dat hij gewoon kan verdedigen." Buiten Bassey en Hato heeft Ajax volgende seizoen ook Ahmetcan Kaplan, Kik Pierie en Olivier Aertssen onder contract staan voor de twee posities in het centrum, terwijl ook Devyne Rensch daar eventueel uit de voeten zou kunnen. Dat geldt ook voor Edson Álvarez, maar ondanks het feit dat zijn transfer naar Borussia Dortmund deze week in het water viel, lijkt de Mexicaan deze zomer alsnog te gaan vertrekken.

Sinds zijn komst speelde Bassey in totaal 39 wedstrijden voor Ajax. Meestal werd hij door trainers Alfred Schreuder en diens opvolger John Heitinga in het centrum opgesteld, maar ook op de linksbackpositie kreeg hij de nodige speelminuten. De negenvoudig Nigeriaans international ligt in Amsterdam nog vast tot de zomer van 2027.