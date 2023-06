Van Persie maakt fraaie promotie binnen Feyenoord

Robin van Persie heeft promotie gemaakt binnen Feyenoord. De jonge trainer was dit seizoen verantwoordelijk voor het O16-team van de Rotterdammers, maar doet komend seizoen het O18-team in de jeugdopleiding op trainingscentrum 1908. Ook krijgt hij de leiding over het O19-team.

Het O18-team is een volledige ploeg waar Van Persie samen met Brian Pinas eindverantwoordelijke wordt. Het Onder 19-team, dat alleen deelneemt aan de Youth League, valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de oud-spelers. Zij krijgen daarbij ondersteuning van Nico Romeijn, die eerder actief was voor de KNVB en US Soccer. Bij het O16-team wordt RvP opgevolgd door Erik van der Ven, die assistentie krijgt van Ashley van den Dungen.

Van Persie is al langere tijd actief in de jeugdopleiding van Feyenoord. Ook heeft hij een rol als spitsentrainer bij de hoofdmacht, wat hij één dag in de week naast zijn andere werkzaamheden doet. Om een kijkje in de keuken te nemen liep Van Persie in het verleden bij verschillende clubs mee. Dit seizoen dook hij nog tweemaal op bij Manchester United om ervaring op te doen onder de vleugels van Erik ten Hag.

De trainersstaf bovenbouw van Feyenoord Academy voor het seizoen 2023-2024:

Feyenoord O21: Melvin Boel/Ulrich van Gobbel/Henk Brugge

Feyenoord O18/O19: Robin van Persie/Brian Pinas/Nico Romeijn

Feyenoord O17: Davey van den Berg/Arnold Scholten

Feyenoord O16: Erik van der Ven/Ashley van den Dungen

Feyenoord O15: David Toxopeus/Errol Refos

Feyenoord O14: Miguel Dingjan/Samuel Scheimann

Feyenoord O13: Martijn den Haan/Jeffrey Oost