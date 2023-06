'Völler spreekt steun aan Flick uit maar is al sinds het WK bezig met zijn opvolger'

De kritiek in Duitsland op bondscoach Hansi Flick neemt deze dagen gigantische vormen aan. De oefenmeester rijgt de tegenvallende resultaten aaneen met de ooit zo succesvolle Mannschaft, maar wordt openlijk gesteund door Rudi Völler, de sportief directeur van de Duitse voetbalbond DFB. Achter de schermen zou Völler echter al met een potentiële opvolger voor Flick bezig zijn.

Twee jaar geleden stelde de DFB Flick aan als opvolger van Joachim Löw, die liefst vijftien jaar bondscoach was en de Duitsers in 2014 naar de wereldtitel in Brazilië leidde. Flick had zojuist met Bayern München de Champions League gewonnen en leek de juiste man om het stokje over te nemen. De resultaten liegen er echter niet om. Op het WK in Qatar strandde Duitsland in de groep met Japan, Spanje en Costa Rica.

Daarna werd het niet veel beter. Duitsland, dat als gastland al zeker is van deelname aan het EK van 2024 verloor in de voorbije interlandperiode van Polen (1-0) en Colombia (0-2) en speelde daarvoor met 3-3 gelijk tegen Oekraïne. Uit een poll van de krant BILD blijkt dat liefst 78 procent van de Duitsers Flick het liefst ziet vertrekken, maar Völler blijft tegenover de media vierkant achter de trainer staan.

Het Duitse Sport1 onthult echter een heel andere kant van de zaak. Volgens journalisten Patrick Berger en Kerry Hau nam de DFB reeds na het desastreus verlopen WK in Qatar contact op met Jürgen Klopp. De Liverpool-trainer zou echter vriendelijk bedankt hebben voor de functie omdat hij het gevoel had dat zijn project bij zijn club nog niet ten einde was. Nu Julian Nagelsmann nog altijd clubloos is wordt ook zijn naam steeds vaker genoemd in de Duitse media. Flick is een jaar voor de start van het EK dan ook lang niet zo zeker van zijn baan als Völler wil doen geloven.